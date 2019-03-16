Batman'da "Omuz Atma" Kavgası: 4 Yaralı
50 dakika önce
Batman'da iki grup arasında "omuz atma" gerekçesiyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.
Batman
'da iki grup arasında "omuz atma" gerekçesiyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı. Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal
Bulvarı'nda iki grup arasında iddiaya göre "omuz atma" gerekçesiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine, aralarında kavgayı ayırmaya çalışan bir kişinin de olduğu 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavgaya karıştıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:33 Kaynak: AA
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