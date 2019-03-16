Son Dakika Haberleri: Batman'da "Omuz Atma" Kavgası: 4 Yaralı

Batman'da "Omuz Atma" Kavgası: 4 Yaralı

50 dakika önce

Batman'da iki grup arasında "omuz atma" gerekçesiyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.

Batman'da
Batman'da iki grup arasında "omuz atma" gerekçesiyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.


Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda iki grup arasında iddiaya göre "omuz atma" gerekçesiyle tartışma çıktı.


Tartışmanın büyümesi üzerine, aralarında kavgayı ayırmaya çalışan bir kişinin de olduğu 4 kişi yaralandı.


Yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kavgaya karıştıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:33 Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Batman, Güncel
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