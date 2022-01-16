Son dakika haber... Şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika

Batman'ın Beşeri ilçesinde Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YURT-SAV) tarafından "Gönül Yolu" projesi kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Dernek Başkanı Hasan Demir, burada yaptığı konuşmada "Tarihin İzinde", "Gezip Görmek İstiyorum", "Eğitim ve Moral Merkezi" gibi projelerle şehit ve gazi aileleri için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Son olarak yürüttükleri "Gönül Yolu" projesi ile şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldiklerini, şehitler için mevlit okutup ailelere yemek programı düzenlediklerini aktaran Demir, "Bugüne kadar Kozluk'ta, Sason'da programlar düzenledik. Bugün de Beşiri'deyiz. Şehit ve gazi yakınlarımızı bir araya gelip onlarla buluştuk. Projemizin amacı şehit ve gazi ailelerimizin devamlı yanında olduğumuzu hissettirmek." dedi.