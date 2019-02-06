Batman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
2 saat önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Batman
'ın Gercüş
ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yolağzı Mahallesi yakınlarında Kamil Çelik
yönetimindeki 56 AH 988 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücünün yanı sıra Kerem Çelik, Esra Çelik (33) ve Elif Çelik
(29) yaralandı.
Yaralılar kaldırıldığı Gercüş Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:02 Kaynak: AA
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