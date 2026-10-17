Batman'da aynı mahallede bir gün arayla iki şüpheli ölüm - Son Dakika
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Batman'da aynı mahallede bir gün arayla iki şüpheli ölüm

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Batman\'da aynı mahallede bir gün arayla iki şüpheli ölüm
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Batman'ın bir gün arayla yaşanan iki şüpheli ölüm dikkat çekti. Çamlıtepe Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki bir genç ile 30 yaşındaki galerici, evlerinde ölü bulundu. Her iki olayda da intihar ihtimali üzerinde durulurken ölümlerin kesin nedenlerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi'nde bir gün arayla yaşanan iki şüpheli ölüm, kentte dikkat çekti. Aynı mahallede yaşayan 17 yaşındaki bir genç ile 30 yaşındaki galerici evlerinde ölü bulundu. Her iki olayda da intihar ihtimali üzerinde durulurken ölümlerin kesin nedenlerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İlk olayda, 17 yaşındaki Muhammed Ö. yaşadığı evde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Muhammed Ö.'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BİR GÜN SONRA 30 YAŞINDAKİ GALERİCİDEN ACI HABER GELDİ

İlk olaydan bir gün sonra aynı mahallede bir ölüm daha meydana geldi. Evli ve galericilik yaptığı öğrenilen 30 yaşındaki Yusuf Yanaç, sabah saatlerinde evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde Yanaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, ölümün meydana geldiği evde inceleme gerçekleştirdi.

HER İKİ OLAYDA DA İNTİHAR İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Bir gün arayla yaşanan iki ölümle ilgili soruşturmalar sürerken ilk değerlendirmelerde intihar ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Olayların kesin nedenlerinin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

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SON DAKİKA: Batman'da aynı mahallede bir gün arayla iki şüpheli ölüm - Son Dakika
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