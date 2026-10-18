Batman’ın yeni gözdesi: Kardeşlik Camisi kapılarını açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Batman’ın yeni gözdesi: Kardeşlik Camisi kapılarını açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman’da inşa edilen Kardeşlik Camisi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Farklı mimari tasarımıyla dikkati çeken cami; kütüphane, aşevi, eğitim alanları ve İslam tarihine ait emanetlerin sergilendiği bölümleriyle ibadetin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere de ev sahipliği yapacak.

Batman’da alışılmış cami mimarisinden farklı tasarımı ve sosyal donatılarıyla dikkat çeken Kardeşlik Camisi, düzenlenen törenle açıldı. Kubbesiz, küp formundaki mimarisiyle öne çıkan yapı; Kâbe örtüsü ve Sakal-ı Şerif’in sergilendiği bölümü, 7 gün 24 saat hizmet vermesi planlanan kütüphanesi, aşevi ve eğitim alanlarıyla ibadetin yanı sıra kültür ve dayanışma merkezi olarak da hizmet verecek.

Batman’ın yeni gözdesi: Kardeşlik Camisi kapılarını açtı

AÇILIŞ TÖRENLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Temeli 6 Mayıs 2023’te atılan Kardeşlik Camisi’nin açılışı, 17 Ekim 2026’da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Atatürk Parkı’nın yanında inşa edilen yapı, mimarisi ve bünyesinde barındırdığı farklı hizmet alanlarıyla dikkat çekti.

Batman’ın yeni gözdesi: Kardeşlik Camisi kapılarını açtı

KÜP FORMUNDAKİ MİMARİSİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Mimar Celaleddin Çelik tarafından tasarlanan Kardeşlik Camisi, geleneksel camilerde sıkça görülen kubbe formu yerine geometrik küp biçimindeki mimarisiyle öne çıkıyor. Tasarımında Hasankeyf ve Artuklu mirasından esinlenilen yapı, tarihî mimari anlayışı çağdaş bir yorumla bir araya getiriyor.

İç mekânda kullanılan büyük kemerli açıklıklar ve örgü duvarlar, ibadet alanıyla çevredeki park arasında görsel bir bağlantı kuruyor. Yarı açık alanlarıyla da dikkat çeken cami, çevresiyle bütünleşen bir mimari anlayışla tasarlandı.

Batman’ın yeni gözdesi: Kardeşlik Camisi kapılarını açtı

KÂBE ÖRTÜSÜ VE SAKAL-I ŞERİF ZİYARETE AÇILACAK

Kardeşlik Camisi’nin dikkat çeken bölümleri arasında İslam tarihine ait emanetlerin sergilendiği alan da bulunuyor. Yerel basında yer alan bilgilere göre, camide sergilenen Kâbe örtüsü ve Sakal-ı Şerif, namaz vakitlerinin ardından yarım saat boyunca ziyaret edilebilecek.

KÜTÜPHANESİ 7 GÜN 24 SAAT HİZMET VERECEK

Kardeşlik Camisi, yalnızca ibadet alanıyla sınırlı kalmayan bir külliye olarak tasarlandı. Kompleks bünyesindeki kütüphane ve çalışma alanlarının 7 gün 24 saat hizmet vermesi planlanıyor. Özellikle öğrenciler ve gençlere yönelik bu alanların yanı sıra çocuk kütüphanesi, çocuk atölyeleri, sergi alanı ve konferans salonu da bulunuyor.

Kur’an kursları, 4-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitim alanları ve etüt salonları da külliyenin diğer bölümleri arasında yer alıyor. Böylece caminin farklı yaş gruplarına yönelik eğitim ve kültür faaliyetlerine ev sahipliği yapması amaçlanıyor.

AŞEVİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE HİZMET VERECEK

Külliyede yer alan aşevinin yılın 365 günü ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek sunması hedefleniyor. Kadınlar ve erkekler için ayrı çalışma alanları, açık şadırvanlar ve ücretsiz tuvaletler de projede yer alıyor.

Yaklaşık 450-500 kişilik ibadet alanına sahip olan caminin 80 araç kapasiteli otoparkı bulunuyor. Sosyal donatılarıyla öne çıkan yapı, ibadet hizmetlerinin yanı sıra eğitim, kültür ve sosyal dayanışma faaliyetlerinin de yürütüleceği bir merkez olarak planlandı.

Batman’ın yeni gözdesi: Kardeşlik Camisi kapılarını açtı

BATMAN’DA YENİ BİR BULUŞMA NOKTASI OLMASI HEDEFLENİYOR

Mimari tasarımı, sergilenen emanetleri ve sosyal alanlarıyla dikkat çeken Kardeşlik Camisi’nin, Batman’da farklı yaş gruplarından vatandaşları bir araya getirmesi amaçlanıyor. Kütüphaneden aşevine, eğitim alanlarından sergi bölümüne uzanan hizmetleriyle külliye, ibadet ve sosyal yaşamı aynı çatı altında buluşturuyor.

İçişleri BakanıBatmanCamiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hcrfyztnkt Hcrfyztnkt:
    Ne kadar çirkin bir yapı, sanayideki fabrika sanki. Hiç bir estetik yok. Bi de övünüyorlar mı bununla. 0 3 Yanıtla
  • Kadir Ari Kadir Ari:
    eeeee niye camii yapan muhteşem işadamının adını paylaşmamışsınız. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
Yol verme tartışmasında dehşet Evine kadar takip edip boynundan bıçakladılar Yol verme tartışmasında dehşet! Evine kadar takip edip boynundan bıçakladılar
Can Bonomo’nun acı gününde nefret yorumlarına tepki: İnsan değil miyiz Can Bonomo’nun acı gününde nefret yorumlarına tepki: İnsan değil miyiz?
Süper Lig’de Emre Belözoğlu fırtınası Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası
AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’den açıklama AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama
Bakan Bayraktar’dan doğal gaza zam sorusuna yanıt Bakan Bayraktar'dan doğal gaza zam sorusuna yanıt
Şişli’de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti Şişli'de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti
İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan Beşiktaş’ın rakibi dağıldı İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan! Beşiktaş'ın rakibi dağıldı
Fransa’daki protestolar dalga dalga yayılıyor İtalya da yangın yerine döndü Fransa'daki protestolar dalga dalga yayılıyor! İtalya da yangın yerine döndü
Arda Turan’dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama Arda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
Turnayı gözünden vurdu Vincenzo Montella’ya dev talip Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talip
Fon kurulundan altıncı toplantı Sayı 131’den 65’e düştü Fon kurulundan altıncı toplantı! Sayı 131'den 65'e düştü
Aboubakar, 1. Lig’i golleriyle esir aldı Aboubakar, 1. Lig'i golleriyle esir aldı
Ederson’dan Fenerbahçe kalesine kilit Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu Ederson'dan Fenerbahçe kalesine kilit! Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu
Hakem, göle dönen sahada ’’Top sekiyor mu’’ diye denedi Sonuç: Maç iptal Hakem, göle dönen sahada ''Top sekiyor mu'' diye denedi! Sonuç: Maç iptal
20:41
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Galatasaray’ın stadı için açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Galatasaray'ın stadı için açıklama
20:36
Netanyahu: Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemeye çalışıyorum
Netanyahu: Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemeye çalışıyorum
20:26
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Selçuk Şahin’i hedef aldı: Aklını başına al
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Selçuk Şahin'i hedef aldı: Aklını başına al
20:05
A Milli Takım’da Montella’nın yerine 2 yeni aday
A Milli Takım'da Montella'nın yerine 2 yeni aday
19:55
Müge Anlı’da biyolojik babasını arıyordu Hamid Yorulmaz trafik kazası geçirdi
Müge Anlı’da biyolojik babasını arıyordu! Hamid Yorulmaz trafik kazası geçirdi
19:05
Ederson’dan Fenerbahçe kalesine kilit Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu
Ederson'dan Fenerbahçe kalesine kilit! Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu
18:55
Fenerbahçe’nin rakibi Liverpool’da 2 sakatlık birden
Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'da 2 sakatlık birden
18:40
Fon kurulundan altıncı toplantı Sayı 131’den 65’e düştü
Fon kurulundan altıncı toplantı! Sayı 131'den 65'e düştü
18:15
Turnayı gözünden vurdu Vincenzo Montella’ya dev talip
Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talip
18:05
Fenerbahçe’de Mert Müldür sevinci
Fenerbahçe'de Mert Müldür sevinci
17:54
Göztepe, zorlu Kocaelispor deplasmanından 3 puanla döndü
Göztepe, zorlu Kocaelispor deplasmanından 3 puanla döndü
17:50
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
17:37
Arda Turan’dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
Arda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
17:01
İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan Beşiktaş’ın rakibi dağıldı
İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan! Beşiktaş'ın rakibi dağıldı
17:00
Şişli’de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti
Şişli'de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti
15:11
Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 21:00:17. #7.13#
SON DAKİKA: Batman’ın yeni gözdesi: Kardeşlik Camisi kapılarını açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei