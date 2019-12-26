Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin, imar mevzuatına aykırı inşa edilen yapılara ilişkin yıkım kararlarını uygulamadığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, beraatine karar verildi.

Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Battal İlgezdi katılmazken avukatları hazır bulundu.

Mahkeme hakimi İsmail Malay, suça konu parsellerde inşa edilen taşınmazların imar mevzuatına uygun hale getirildiğine yönelik dosyaya belge sunulduğunu tutanağa geçirdi.

Söz verilen İlgezdi'nin avukatı İnan Bektaş, dosyada tüm eksikliklerin tamamlandığını belirterek, suça konu parsellerde inşa edilen taşınmazların imar mevzuatına uygun hale getirildiğinin belli olduğunu söyledi.

Diğer sanık avukatı Ebru Özduran da müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Battal İlgezdi'nin üzerine atılı "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, müşteki Erol Dolu'nun yaptığı şikayet üzerine Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İddianamede, şikayete konu iddianın Küçükbakkalköy Mahallesi 237 pafta, 2015 ada, 1-12 parseller üzerine imar mevzuatına aykırı olarak yapı inşasına, taşınmazların imar planında ticaret alanında kalan kısmına özel sağlık tesisi inşa edilmesine, yine taşınmazların imar planında konut alanında kalan kısımlarına da iş merkezi yapılmasına göz yumduğu ve yıkım kararını uygulamadığı şeklinde olduğu aktarılmıştı.

Yine Barbaros Mahallesi 221 pafta, 2936 ada 4 parsel sayılı taşınmazın üzerine inşa edilen alışveriş merkezinin mevzuata aykırı olarak birinci bodrum katının ticari birim olarak, 1, 2, 3 ve bodrum katların da otopark olarak düzenlenmesine göz yumulduğu ve yıkım kararının uygulanmadığı yönünde şikayet yapıldığı kaydedilmişti.

İddianamede, şikayet edilen Battal İlgezdi'nin Belediyeler Kanunu'na göre tüzel kişiliğe haiz ve kamu görevi yerine getiren Ataşehir Belediyesi'nin başkanlık görevini yerine getirdiği belirtilen iddianamede, İlgezdi'nin belediyenin değişik birimleri tarafından alınan kararların yerine getirilmesinde tüzel kişiliği temsilen irade ortaya koyan kişi olduğu kaydedilmişti.

Belediyenin her biriminin ayrı bir görev tanımı bulunsa da bu görevlerin yürütülmesinin belediye başkanının vereceği talimatlarla mümkün olduğu vurgulanan iddianamede, belediye başkanı olarak görev yapan Battal İlgezdi'nin yıkım kararlarını yerine getirmemek suretiyle görevi kötüye kullanma suçunu işlediği savunulmuştu.

İddianamede, bu kapsamda Battal İlgezdi'nin "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.