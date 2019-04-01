Son Dakika Haberleri: Bayburt Belediye Başkanı Memiş'in Miraç Kandili Mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Memiş'in Miraç Kandili Mesajı

1 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bayburt Belediye Başkanı Memiş'in Miraç Kandili Mesajı, System.String[]
Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Memiş, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yüce Rabbimizin sevgili Resulünden başka hiç kimseye sunmadığı ilahi bir ihsan olan Miraç, biz Müslümanlar için de ilahi rahmetler ve lütuflarla dolu kutlu bir zaman dilimidir. Dinimizin direği 5 vakit namazında müjdelendiği Miraç gecesi Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan bir ufuktur. Miraç beşeriyetin insanlığa, bedenin ruha, ruhun sahibine, kulun Allah'a yükselişidir.

Yeryüzünün manevi merkezlerinden, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa arasındaki bağları güçlendiren miraç, Müslümanların gönül dünyalarını da güçlendirecek, imanlarını pekiştirecek, kardeşlik bağlarını kuvvetlendirecek manevi bir tecrübedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; hemşehrilerimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:16 Kaynak: İHA

Ahmet Mete, Miraç Kandili, Bayburt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Kullandığınız Sandıktan Hangi Partiye Kaç Oy Çıktı? İşte Sandık Takip Sistemi Uğur Dündar Depremi! "Haksızlığa Karşı Çıkıyorum" Deyip İstifa Etti CHP'yi Destekleyen Gökhan Özoğuz, "Niye Acun'la Çalıştın" Diyenlere Sert Çıktı Lojistik Devi DSV, İsviçreli Rakibini 4,6 Miyar Dolara Satın Alıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 16:34:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayburt Belediye Başkanı Memiş'in Miraç Kandili Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]