Bayburt Belediye Başkanı Memiş'in Miraç Kandili Mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Mete
Memiş Miraç Kandili
dolayısıyla mesaj yayınladı.
Başkan Memiş, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yüce Rabbimizin sevgili Resulünden başka hiç kimseye sunmadığı ilahi bir ihsan olan Miraç, biz Müslümanlar için de ilahi rahmetler ve lütuflarla dolu kutlu bir zaman dilimidir. Dinimizin direği 5 vakit namazında müjdelendiği Miraç gecesi Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan bir ufuktur. Miraç beşeriyetin insanlığa, bedenin ruha, ruhun sahibine, kulun Allah'a yükselişidir.
Yeryüzünün manevi merkezlerinden, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa
arasındaki bağları güçlendiren miraç, Müslümanların gönül dünyalarını da güçlendirecek, imanlarını pekiştirecek, kardeşlik bağlarını kuvvetlendirecek manevi bir tecrübedir.
Bu duygu ve düşüncelerle; hemşehrilerimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." - BAYBURT