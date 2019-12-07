Son Dakika Haberleri: Bayburt Üniversitesinde açık havada satranç keyfi
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Bayburt Üniversitesinde açık havada satranç keyfi

6 saat önce

Bayburt Üniversitsi, personel ve öğrencilerinin her alanda ihtiyaçlarını karşılamak için hayata geçirdiği; gerek akademik, gerekse sosyal faaliyet alanlarına her geçen gün bir yenisi daha ekledi.

Bayburt Üniversitesinde açık havada satranç keyfi, System.String[]

Bayburt Üniversitsi, personel ve öğrencilerinin her alanda ihtiyaçlarını karşılamak için hayata geçirdiği; gerek akademik, gerekse sosyal faaliyet alanlarına her geçen gün bir yenisi daha ekledi. Kendini sürekli olarak geliştiren Bayburt Üniversitesinde, öğrencilerin ders dışı faaliyetlerini gerçekleştirebileceği, boş zamanlarını değerlendirebileceği rekreatif alanların sayısı da giderek artıyor.


Bayburt Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu akademik personel ve öğrencileri, Baberti Külliyesi içerisinde yer alan bu rekreatif alanlardaki satranç oyun sahalarında bir araya geldi. Öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşen açık hava satranç etkinliğine Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Murat Kul, Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Ceylan ve Öğr. Gör. Hüsniye Bülbül'ün yanı sıra akademik personeller de katıldı.


Boş zamanların aktif bir şekilde değerlendirilmesi yönünde örnek teşkil eden bu etkinlikte, oldukça keyifli anlar yaşandı. Katılımcı öğrenciler, açık havada gerçekleştirilen bu etkinliğin, hem ders uygulamalarına katkı sağladığını hem de boş vakitlerini eğlenerek değerlendirmelerine imkan tanıdığını dile getirdiler. Bu tip uygulama, eğlence, dinlenme gibi faaliyet alanlarının hizmete sunulmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren öğrenciler, başta Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
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