Bayern Münih İstedi, Leipzig'ten Flaş Yanıt!

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in ilgilendiği Timo Werner için kulübü Leipzig'ten flaş bir yanıt geldi.

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in ilgilendiği Timo Werner için kulübü Leipzig'ten flaş bir yanıt geldi.



Alman basınından BILD'de yer alan habere göre; Leipzig, Werner için Bayern Münih'ten 60 milyon euro talep etti.



WERNER TRANSFERİNİ ZORLUYOR



Haberde; Werner'in Bayern Münih ile prensip anlaşmasına vardığı ve bu sebeple Leipzig ile sözleşme yenilemediği belirtildi.



Werner'in bu tavrı yüzünden Leipzig'in pazarlıklarda 40 milyon euroya kadar düşeceği iddia edildi.



Leipzig ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon 25 maçta 13 gol attı ve 3 asist yaptı.

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