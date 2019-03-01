Son Dakika Haberleri: Bayern Münih İstedi, Leipzig'ten Flaş Yanıt!

Bayern Münih İstedi, Leipzig'ten Flaş Yanıt!

1 saat önce

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in ilgilendiği Timo Werner için kulübü Leipzig'ten flaş bir yanıt geldi.

Bayern Münih İstedi, Leipzig'ten Flaş Yanıt!, System.String[]
Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in ilgilendiği Timo Werner için kulübü Leipzig'ten flaş bir yanıt geldi.

Alman basınından BILD'de yer alan habere göre; Leipzig, Werner için Bayern Münih'ten 60 milyon euro talep etti.

WERNER TRANSFERİNİ ZORLUYOR

Haberde; Werner'in Bayern Münih ile prensip anlaşmasına vardığı ve bu sebeple Leipzig ile sözleşme yenilemediği belirtildi.

Werner'in bu tavrı yüzünden Leipzig'in pazarlıklarda 40 milyon euroya kadar düşeceği iddia edildi.

Leipzig ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon 25 maçta 13 gol attı ve 3 asist yaptı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:45 

Timo Werner, Bayern Münih, Leipzig, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elon Musk Sözünü Tuttu! Uygun Fiyatlı Tesla Model 3 Satışa Çıktı Sürücünün Çarpıp "Ne Olur Ölme" Diye Başında Ağladığı Genç Kız Yaşamını Yitirdi

Çiğ Köfteci, İki Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun Vaadini Eleştirdi: Kimin Parasıyla Yapıyorsun?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 15:58:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayern Münih İstedi, Leipzig'ten Flaş Yanıt!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]