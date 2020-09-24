Bayram Akgül: "Fatih hocanın lisansla ilgili problemi vardı, onu çözemedik" - Son Dakika

Bayram Akgül: "Fatih hocanın lisansla ilgili problemi vardı, onu çözemedik"

- Bayram Akgül: "Fatih hocanın lisansla ilgili problemi vardı, onu çözemedik" Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül: "Benim çocuklara idman yaptıracak saham yok" "Bu şehrin çocukları idman yapamıyor" TFF 1.

- Bayram Akgül: "Fatih hocanın lisansla ilgili problemi vardı, onu çözemedik"

Adana spor Kulübü Başkanı Bayram Akgül:

"Benim çocuklara idman yaptıracak saham yok"

"Bu şehrin çocukları idman yapamıyor"

ADANA - TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Başkan Bayram Akgül, Adana'da kent merkezinde yeşil alanın azlığı nedeniyle altyapı oyuncularının idman yapamamasından dert yanarak, "Biz çocukları otobüslerle alıp her gün birinin verdiği sahada idmana götürüyoruz. Bu şehrin çocukları idman yapamıyorlar. Ben tek başıma ancak bu kadarını yapabiliyorum. Benim bu çocuklara idman yaptıracak saham yok" dedi.

Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Geçen sene kötü bir sezon geçirdiklerini söyleyen Bayram Akgül, "Maalesef küme düştük ama pandemiden dolayı kısmet diyelim ligde kaldık. Bu sene, geçen sene yaptığımız hataları yapmayacağımız. Aslında yapmamız gereken hatalardı. Kendimizi eleştirdiğimiz dönemler var. Adanaspor camiası bu şehre mal olmuş büyük bir camia. İnşallah istediğimiz hedef doğrultusunda bu sezonu geçirir, istediğimiz yerde ligi bitiririz" diye konuştu.

"Gençlerin önünü açmak gerek"

Transfer konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten turuncu-beyazlı ekibin başkanı, "Teknik ekibin verdiği rapor doğrultusunda 1-2 eksiğimiz var. İnşallah eksiklikleri gidereceğiz. Giderince sizlerle paylaşacağız. Teknik heyet değişikliği kamuoyunda skorer gibi algılandı ama bizim Fatih hocayla skorla ilgili problemimiz yoktu. Lisans ile ilgili problemi vardı, onu çözemedik. Dolayısıyla bu şekilde devam edemeyeceğimizi kendisiyle anlaşırken görüşmüştük. Eğer süreçte lisansını çözebilirse kapımız her zaman açık. Yunus Murat Ceylan bizimle beraber 2 defa şampiyonluk yaşamış bir insan. Hiçbir zaman irtibatımızda kopmadı. Kendisi çok zeki bir kardeşimiz. Gençlerin önünü açmak gerekiyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Yaşadığımız bazı problemlerden dolayı takım kötüye gitti"

Adanaspor'un transfer yaptığı oyuncuları çok incelediğini dile getiren Akgül, "Alacağımız oyuncuları scout ekibimiz hem canlı hem de video görüntülerini izleyerek karar veriyor. Bizim geçen seneki takımımız aslında kötü bir takım değildi, içeride yaşadığımız bazı problemlerden dolayı takım kötüye gitti. Bu sene ki yabancı oyuncularımızın çok başarıları var. Bir kişi veya bir menajerin aklıyla alınan oyuncu yok bizde. Birçok aklın ortak karar verdiği bir takım oluşturuluyor Adanaspor'da. Geçen sene başarısız olmamızın birçok sebebi var. Tek bir sebep hakkında konuşmak yanlış olur" şeklinde konuştu.

"Gün gelecek bütün kulüpler şirketleşecek"

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın, 'Adana Demirspor'un şirketleşmesi gerek' açıklamalarını da değinen Başkan Akgül, "Ben 14 sene önce Türk futbolunun kurtuluşu şirketleşmede diye söylemiştim. Gün gelecek bütün kulüpler şirketleşecek, şirketleşmek zorunda. Bugün yine aynı şeyi söylüyorum. Bugün Adana Demirspor Kulübü'nün şirketleşmek istemesi doğru yolda olduğunu gösterir. Murat Sancak çok iyi işler yapıyor, kendisi benim eski dostumdur zaten. Bence doğru yolda ilerliyor. Eğer Adana Demirspor camiası bunu becerebiliyorsa çok doğru" yorumunu yaptı.

"Bu şehrin çocukları idman yapamıyor"

Başkan Akgül, altyapı konusunda ise şu cümlelere yer verdi:

"Bizim altyapıdan oynattığımız şu anda 5-6 oyuncu var. En fazla altyapıdan oyuncu oynatıp piyasaya süren Adanaspor. Çatalan'da bulunan tesislerin Adana için doğru olmadığını 13 sene önce söylemiştim. Kimse çocuğunu oraya göndermek istemiyor ve çok büyük bir alan olduğu için işletme maliyeti çok yüksek. Tek başınıza bir yere kadar yapabiliyorsunuz. Şehirden hiçbir destek alamadık. 'Araziyi verin biz yapalım' dedik, olmadı. 'Arsayı bulduk, burayı verin' dedik yapamadılar. Şampiyon olduğumuz sene yeri belirledik, burayı verin dedik yine olmadı. Adanaspor'un altyapısında şu anda binin üzerinde oyuncu var. Bunların hepsi Adana çocuğu. Benim bu çocuklara idman yaptıracak saham yok. Bu benim kabahatim mi? Yer yok kentte. Her taraf bina olmuş. Yeni kuzey Adana inşa edilmiş, çıkmaz sokaklar var. Her gün biz çocukları eski stadyumun oradan otobüslerle alıp her gün birinin verdiği sahada idmana götürüyoruz. Bence spor kamuoyunun bunu tartışıp konuşması lazım. Bu şehrin çocukları idman yapamıyorlar. Ben tek başıma bu kadarını yapabiliyorum. Bizim A takımın sahası 45 gün kışlık bakıma geçtiğinde idman yapacak saha arıyoruz. Bu benim ayıbım değil. Bayram Akgül yeşil alanı otel, rezidans yapmak için istemiyor. Yapamıyoruz ama bunu."

Konuşmanın ardından TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Bayram Akgül'e plaket taktim etti.

Bayram Akgül: Fatih hocanın lisansla ilgili problemi vardı, onu çözemedik

Bayram Akgül, Adanaspor, Fatih, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 17:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bayram Akgül: 'Fatih hocanın lisansla ilgili problemi vardı, onu çözemedik' - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Yarıya kadar indirilen Türk Bayrağını polisler göndere çekti Kıskanç koca karısını zehirledi! Hem kadın hem de emzirdiği bebeği yaşamını yitirdi İpsala Sınır Kapısı'nda rüşvet çarkı çökertildi! Paralar memurların evlerinden çıktı Talihsizliğin böylesi görülmedi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gol attığı maçta Bodo/Glimt'i 3-2 yenerek Avrupa Ligi'nde play-off'a kaldı Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gol attığı maçta Bodo/Glimt'i 3-2 yenerek Avrupa Ligi'nde play-off'a kaldı         
23:35
Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi         
23:28
Türkiye beşik gibi sallanıyor! İstanbul'un ardından Konya 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı Türkiye beşik gibi sallanıyor! İstanbul'un ardından Konya 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı         
22:49
ABD'den korkutan araştırma: Koronavirüs mutasyon geçirdi, artık daha bulaşıcı ABD'den korkutan araştırma: Koronavirüs mutasyon geçirdi, artık daha bulaşıcı         
21:21
Güzel spiker Leotta, Ibrahimovic'le aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille yalanladı Güzel spiker Leotta, Ibrahimovic'le aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille yalanladı         
20:43
Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı         
20:01
Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı         
19:35
F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız         
19:04
Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir         
18:59
Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
17:41
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları ve set çalışanları kötü çalışma şartlarından dolayı iş bıraktı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları ve set çalışanları kötü çalışma şartlarından dolayı iş bıraktı         
15:53
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 23:47:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayram Akgül: "Fatih hocanın lisansla ilgili problemi vardı, onu çözemedik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei