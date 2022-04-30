Bayram öncesi trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında Iğdır'da Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'in katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ve İl Jandarma Komutanı Albay Necdet Karaca ile Süveren kontrol noktasındaki denetimlere eşlik etti.

Vali Sarıibrahim, denetim sırasında Doğubayazıt'tan gelen araçta ön koltukta oturan minik kız çocuğuna arka koltuğa geçmesi önerisinde bulunarak anneye, "Siz aracı değil aileyi yönetiyorsunuz. Ailenizin ve çocuğunuzun sağlıklı seyahat etmesi açısından arka koltukta seyahat etmeniz daha iyi olur." dedi.