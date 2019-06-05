Son Dakika Haberleri: Bayram ziyareti faciasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bayram ziyareti faciasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

18 dakika önce

Şanlıurfa'dan yakınlarıyla bayramlaşmak için Adana'ya gelen ailenin bulunduğu otomobilin atık su kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Bayram ziyareti faciasında ölü sayısı 2'ye yükseldi, System.String[]
Şanlıurfa'dan yakınlarıyla bayramlaşmak için Adana'ya gelen ailenin bulunduğu otomobilin atık su kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ok, eşi Sahra (50), kızı Ayşe (11), Haşim ve babaane Kazmura Ok'u (69) yanına alarak bayram ziyareti için 06 DE 4144 plakalı otomobiliyle Şanlıurfa'dan Adana'ya yola çıktı. Mehmet Ok, Adana'da Sezai Karakoç Bulvarı'na geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kaldırıma çarparak atık su kanalına uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen polis, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, Can-Kur ekipleri de yaralıları kanaldan çıkartarak ambulanslara taşıdı. Bu arada sağlık ekipleri anne Sahra Ok'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan ve durumu ağır olan Kazmura, Mehmet, Haşim ve Ayşe Ok hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Kazmura Ok da kurtarılamadı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:22 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bayram ziyareti faciayla sonuçlandı: 1 ölü, 4 yaralı Van'da konaklayacak yer kalmadı! Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi BARTIN 6 BİN NÜFUSLU AMASRA'YA 50 BİN KİŞİ GELDİ Hindistan'da leoparın saldırısına uğrayan 9 aylık bebek feci şekilde hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 17:40:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayram ziyareti faciasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]