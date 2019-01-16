Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da İş Yeri Yangını

Bayrampaşa'da İş Yeri Yangını

16 dakika önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Bayrampaşa'da bulunan 4 katlı bir sanayi sitesinin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA 

Bayrampaşa'da bulunan 4 katlı bir sanayi sitesinin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın büyümeden söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi. 

Yangın Bayrampaşa, Muratpaşa Mahallesinde gece saat 01: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan 4 katlı bir sanayi sitesinin ikinci katında bulunan ve plastik ham madde üretimi yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar iş yerinde yangın çıktığını görünce durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan iş yerine müdahale etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekipleri işlerinde çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde ise maddi hasar meydana geldi. 

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerininde olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği iş yeri 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması

Sağlık ekiplerinin beklemesi

Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:04 Kaynak: DHA

DHA, Bayrampaşa, 3. Sayfa
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