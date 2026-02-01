Bayrampaşa'da Restoran Yangını: Maddi Hasar Meydana Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Bayrampaşa'da Restoran Yangını: Maddi Hasar Meydana Geldi

Bayrampaşa\'da Restoran Yangını: Maddi Hasar Meydana Geldi
01.02.2026 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangın, restoranın bitişiğindeki tekstil dükkanına sıçramadan söndürüldü. Olay sırasında yaşanan panik, bir vatandaşın ifadesiyle duyulan yüksek sesler ve yükselen dumanlarla belirtildi. Yangına ilişkin incelemeler devam ediyor.

Bayrampaşa'da bulunan bir restoranda yangın çıktı. Alevlerin, restoranın bitişiğinde bulunan tekstil dükkanına sirayet etmeden söndürülmesi facianın önüne geçerken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Restorandan yükselen dumanları çevredekilerin fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. Yükselen dumanlar, restoranın bitişiğinde bulunan tekstil dükkanına sirayet etmeden söndürülmesi muhtemel facianın önüne geçti. Ekiplerin, yangına ilişkin incelemeleri sürüyor.

"Çok yüksek sesler duyduk"

Olay anına şahit olan vatandaş Yasin Öztürk, yangın sırasında büyük panik yaşandığını belirterek, "Biz kahvaltı yapıyorduk, çok yüksek sesler duyduk. Galiba bacanın içine yağ sızmış. Ondan sonra çıktık. Yağdan dolayı çok yangın sesi geldi. Dumanlar çok yükseldi. Aşağı indik ben itfaiyeyi aradım, ardından yangın tüpü ile müdahale edildi. Müdahale edildikten sonra karşı tarafta komşumuz olduğu için hepsini aradık. Evi tahliye etmelerini söyledik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bayrampaşa, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da Restoran Yangını: Maddi Hasar Meydana Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

12:45
Antalya’dan sonra Burdur’da da katliam gibi kaza 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
11:13
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
10:55
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı
Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 13:56:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Restoran Yangını: Maddi Hasar Meydana Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.