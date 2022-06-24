BDDK'nın ticari kredi düzenlemesi sonrası dolar 80 kuruştan fazla düştü - Son Dakika
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BDDK'nın ticari kredi düzenlemesi sonrası dolar 80 kuruştan fazla düştü

24.06.2022 20:40
BDDK'nın ticari kredi düzenlemesi sonrası dolar 80 kuruştan fazla düştü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun finansal istikrarı sağlamak Türk Lirası cinsi ticari kredilere yeni düzenleme getirdi. Bu hamle sonrası dolar sert düştü. 17.37 seviyesinde bulunan kur, kararla birlikte 16.52'ye kadar geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türk Lirası cinsi ticari kredilere yeni düzenleme getirdi. Buna göre, döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi geçmeyen şirketlere, döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartıyla kredi verilebilecek. BDDK'nın kararı sonrası dolarda sert bir düşüş yaşandı.

DOLAR 85 KURUŞ BİRDEN DÜŞTÜ

Karar öncesi 17.37 seviyesinde bulunan kur, kararla birlikte 16.52 seviyesine kadar geriledi. Dolardaki gerileme 85 kuruş oldu.

PİYASADA SON DURUM

Daha sonra hafif bir yükseliş gösteren kur, saat 20.35 itibarıyla 16.76 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 17.72'den, altının gram fiyatı ise 986 liradan alıcı buluyor.

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Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Finans BDDK'nın ticari kredi düzenlemesi sonrası dolar 80 kuruştan fazla düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: BDDK'nın ticari kredi düzenlemesi sonrası dolar 80 kuruştan fazla düştü - Son Dakika
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