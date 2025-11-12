Behiç Erkin'in Adı Eskişehir'de Yaşatılıyor - Son Dakika
Behiç Erkin'in Adı Eskişehir'de Yaşatılıyor

12.11.2025 12:04
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 'Demiryollarının Babası' olarak anılan Behiç Erkin'in adını ESTRAM yerleşkesine vererek onu anmanın önemine değindi. Erkin, Kurtuluş Savaşı'nda ve Cumhuriyet döneminde demiryolu katkılarıyla tanınan bir kahramandır.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, "'Demiryollarının Babası' olarak anılan Behiç Erkin, Kurtuluş Savaşı'nda silah ve mühimmatın cepheye ulaştırılması için büyük bir mücadele vermiş, Cumhuriyet'in ilanı sonrasında da ülkemizin dört bir yanını demir ağlarla örerek kalkınma hamlesine yön vermiştir. Biz de Eskişehir'de raylı sistemin kalbi olan ESTRAM yerleşkemize adını vererek, bu büyük Cumhuriyet neferini şehrimizde yaşatıyoruz" dedi.

Ünlüce, Milli Mücadele kahramanlarından Türk demiryollarının kurucusu Behiç Erkin'in adını yaşatmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ESTRAM A.Ş. yerleşkesine Erkin'in adını verdiklerini açıkladı.

Erkin'in 64'üncü vefat yılında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Ünlüce, şunları kaydetti:

"Sevgili hemşehrilerim, Milli Mücadele'nin kahramanlarından, Türk demiryollarının kurucusu ve ilk genel müdürü Behiç Erkin'i vefatının 64'üncü yıl dönümünde anıyoruz. 'Demiryollarının Babası' olarak anılan Behiç Erkin, Kurtuluş Savaşı'nda silah ve mühimmatın cepheye ulaştırılması için büyük bir mücadele vermiş, Cumhuriyet'in ilanı sonrasında da ülkemizin dört bir yanını demir ağlarla örerek kalkınma hamlesine yön vermiştir.

Biz de Eskişehir'de, raylı sistemin kalbi olan ESTRAM yerleşkemize adını vererek, bu büyük Cumhuriyet neferini şehrimizde yaşatıyoruz. O dönemdeki kalkınma hareketi ve vizyon, bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Şehrimizde demiryolu devrimini başlatarak sonsuzluk seferinde kendisini huzurla Eskişehir'e emanet eden Behiç Erkin'i vefatının yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

10:25
