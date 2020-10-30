Bekir Acır yeniden Develispor'da - Son Dakika

Bekir Acır yeniden Develispor'da

30.10.2020 08:55
Bekir Acır yeniden Develispor'da, System.String[]

Develispor dış transferde eski oyuncusu Bekir Acır'ı kadrosuna kattı.

Develispor dış transferde eski oyuncusu Bekir Acır'ı kadrosuna kattı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Develispor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesi iç transferde 7 isim ile yeniden sözleşme imzalayan Develispor dış transferde ilk transferini gerçekleştirdi. Geçen sezon Ürgüpspor formasını giyen 1998 doğumlu başarılı kanat oyuncusu Bekir Acır, dün Başkan Yardımcısı Yunus Özer ile bir araya gelerek yeniden futbola başladığı Develispor forması giyerek poz verdi.

Develispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Henüz daha 14 yaşında iken A takım formamızı giyen 6 sezon Develispor forması giydikten sonra geçtiğimiz sezonu Ürgüpspor'da tamamlayan memleketimizin çocuğu Bekir Acır tekrar yuvaya döndü. Evine hoşgeldin Bekir" denildi. - KAYSERİ

Bekir Acır yeniden Develispor'da
Bekir Acır yeniden Develispor'da

Amatör Lig, Spor Toto, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bekir Acır yeniden Develispor'da - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Uzman isim uyardı: Aspirin her hasta için uygun değil Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu Bakım yapılan trafo bomba gibi patladı: 1'i ağır 2 yaralı Nice'te 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırgan İtalya'dan belge alarak Fransa'ya gelmiş İddialı pozlarıyla gündeme gelen Ebru Polat, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Meteoroloji 12 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor Erdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim
Kanser tedavisi gören Dilay Kemer, hayatını kaybetti Kanser tedavisi gören Dilay Kemer, hayatını kaybetti         
08:53
Yeni Zelanda'da ötanazi yasallaştı Yeni Zelanda'da ötanazi yasallaştı         
08:12
Karabağ'ın sözde eski Savunma Bakanı Karapetyan: Savaş artık Şuşa'nın kalelerinde yaşanıyor, yardımsız kalmışız Karabağ'ın sözde eski Savunma Bakanı Karapetyan: Savaş artık Şuşa'nın kalelerinde yaşanıyor, yardımsız kalmışız         
07:24
Çatı katında çıkan yangında kalan anne hayatını kaybetti, oğlu yaşam mücadelesi veriyor Çatı katında çıkan yangında kalan anne hayatını kaybetti, oğlu yaşam mücadelesi veriyor         
05:59
İYİ Parti'de yeni kriz! Disipline sevk edilen Ümit Özdağ, Bahadır Erdem'in FETÖ paylaşımları üzerinden partiyi eleştirdi İYİ Parti'de yeni kriz! Disipline sevk edilen Ümit Özdağ, Bahadır Erdem'in FETÖ paylaşımları üzerinden partiyi eleştirdi         
00:50
11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı         
23:55
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor         
21:15
Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2.3 milyon dolar çalındı Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2.3 milyon dolar çalındı         
20:50
Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor         
20:00
İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı         
19:04
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi         
16:47
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 09:04:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bekir Acır yeniden Develispor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei