Son Dakika Haberleri: Belçika'da Bir Göstericiyi Öldürmekle Suçlanan Zanlı Serbest Bırakıldı

Belçika'da Bir Göstericiyi Öldürmekle Suçlanan Zanlı Serbest Bırakıldı

44 dakika önce

Belçika'da Sarı Yelekliler'in eyleminde aracı ile göstericilerin arasına dalarak 1 kişinin ölümüne neden olmaktan gözaltına alınan Hollandalı şoför serbest bırakıldı.

Belçika'da Bir Göstericiyi Öldürmekle Suçlanan Zanlı Serbest Bırakıldı, System.String[]
Belçika'da Sarı Yelekliler'in eyleminde aracı ile göstericilerin arasına dalarak 1 kişinin ölümüne neden olmaktan gözaltına alınan Hollandalı şoför serbest bırakıldı. Polis yaptığı incelemede yanlış kişinin yakalandığını belirledi.

Hollandalı bir kamyon şoförü, Belçika ve Hollanda arasındaki Liege'den Hollanda'nın Maastricht kentine giden E-25 otobanında Visé çıkışında yaklaşık 30 kişilik eylemci grubunun arasına dalmıştı. Olayda 50 yaşındaki Roger Borlez hayatını kaybederken, kamyon tekerliği altında kalan 49 yaşındaki başka bir Sarı Yelekli gösterici yaralanmıştı. Olayın ardından Hollandalı sürücü olay yerinden kaçmıştı. Hollanda polisi, günün erken saatlerinde bir şoförü gözaltına almıştı. Polis, yapılan incelemede yanlış kişinin gözaltına alındığına kanaat getirerek şüpheliyi serbest bıraktı. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:05 Kaynak: İHA

Hollanda, Polis, Belçika, 3. Sayfa
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