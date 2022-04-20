Belediye Başkanı Türkyılmaz, öğrencilerin konuğu oldu - Son Dakika

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Kırıkkale Tınaz İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin konuğu oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkyılmaz, belediyelerin ne iş yaptığı ve nasıl çalıştığı konularında ilkokul öğrencilerine bilgi verdi.

Her zaman hayalleri kovalamak gerektiğini dile getiren Türkyılmaz, "İnsanlar hayatları boyunca birçok kez engelle karşılaşabilir fakat bu engeller sizi yıldırmamalı. 1996 yılında bu mesleği hedeflemiştim. 2014 yılında Yahşihan Belediye Başkanı adayı oldum ama seçilemedim. Seçilememiş olmam beni asla yıldırmadı. 2019 yılında tekrar adaylığımı koydum ve bu sefer kazandım. Sizler de umarım hayallerinizin peşinden gider ve kavuşursunuz. Asla pes etmeyin." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin sorularını cevaplayarak kitap hediye eden Türkyılmaz, öğrencilere ramazan ayının ardandan ilçede bulunan Kedi Köyü gezisi sözü verdi.