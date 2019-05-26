Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Tutal, iftarda öğrencileri evinde konuk etti

Belediye Başkanı Tutal, iftarda öğrencileri evinde konuk etti

5 saat önce

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir'de eğitim gören üniversite öğrencileri ile kendi evinde iftar açtı.

Belediye Başkanı Tutal, iftarda öğrencileri evinde konuk etti, System.String[]
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir'de eğitim gören üniversite öğrencileri ile kendi evinde iftar açtı.
Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan üniversite öğrencileri ile birlikte evinde iftar açan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ramazan akşamlarında öğrenciler için ev ortamında iftar açmanın ayrı bir önem taşıdığını kaydetti.

Tutal, kendi öğrencilik yıllarını ve öğrenci evlerinde yaşadıkları anılarını öğrencilerle paylaşarak iftar sofralarının önemine değindi.
Öğrencilerin sorunları ve taleplerini dinleyen Başkan Tutal, sorunların çözümü noktasında gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.
Ramazan ayının birlik ve beraberlik anlamına geldiğini dile getiren Tutal, "Bu akşam siz öğrenci kardeşlerimizle birlikte iftarımızı açarak, güzel bir dostluğu, bereketi, sevgiyi birlikte paylaşıyoruz. Sizler ailelerinizden uzakta burada eğitimlerinizi sürdürürken iftar sofralarında bir araya gelmek bizleri gerçekten mutlu ediyor. Öğrencilerimize, aile şefkatimizi göstermeye çalıştık." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:49 Kaynak: AA
Seydişehir, Mehmet Tutal, Güncel
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