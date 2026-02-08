Belediye Başkanına Tahrik Paylaşımı: 1 Gözaltı - Son Dakika
Belediye Başkanına Tahrik Paylaşımı: 1 Gözaltı

08.02.2026 04:21
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kin tahriki yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edildi.

Şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Paylaşım

Şüphelinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Belediye Başkanı Güneş'i giyimi üzerinden eleştirdiği öne sürüldü.

Kaynak: AA

