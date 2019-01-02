Belediyeden Öğrencilere Çorba İkramı
1 saat önce
Niğde Belediyesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerine final haftası boyunca çorba ikram edecek.
Niğde Belediyesi
, Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerine final haftası boyunca çorba ikram edecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ikram, kampüs içindeki Sabiha Şahenk Kütüphanesi önünde, 10 Ocak'a kadar 18.00-19.00 saatleri arasında yapılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Rifat Özkan, "Üniversiteli genç arkadaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Çorba ikramımız sınav haftası boyunca devam edecek. İl dışından şehrimize gelen öğrenci kardeşlerimiz burada bizim misafirimiz." ifadelerini kullandı.
Öğrenciler, ikramdan dolayı Özkan'a teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:29 Kaynak: AA
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