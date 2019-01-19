Son Dakika Haberleri: Belhanda Cezalı Duruma Düştü, Göztepe Maçında Yok

Belhanda Cezalı Duruma Düştü, Göztepe Maçında Yok

1 saat önce

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, MKE Ankragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Belhanda Cezalı Duruma Düştü, Göztepe Maçında Yok, System.String[]
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, MKE Ankragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Belhanda gelecek hafta deplasmanda Göztepe karşılaşmasında olmayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında evinde MKE Ankragücü ile karşılaşan Galatasaray'da maç öncesinde Faslı futbolcusu Younes Belhanda sarı kart sınırında bulunuyordu. Müsabakanın 16. dakikasında Tiago Pinto ile yaşadığı gerginlik sonrasında hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kart ile cezalandırılan Belhanda, takımını gelecek hafta yalnız bırakacak. Cezalı duruma düşen yıldız futbolcu, deplasmandaki Gözetepe maçında olmayacak.

Belhanda, bu sezon daha önce de ligde Tranzonspor ile deplasmanda oynanan maçta kırmızı kart görmüştü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:00 Kaynak: İHA

Galatasaray, Younes Belhanda, Spor
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