Benfica'dan 10 Gollü Galibiyet

Galatasaray
'ın UEFA Avrupa
Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica
, Portekiz
Premier Lig'de Nacional'i 10-0 yendi.
Ligin 21. haftasında Nacional'i ağırlayan Benfica, Galatasaray ile hafta içinde yapacağı maç öncesi farklı galip geldi.
Benfica, 1. dakikada Alejandro Grimaldo, 21 ve 27. dakikalarda Haris Seferovic
, 50. dakikada Joao Felix, 54. dakikada penaltıdan Pizzi
, 56. dakikada Francisco Reis Ferreira, 64. dakikada Ruben Dias, 85 ve 90. dakikalarda Jonas, 88. dakikada Rafa Silva
'nın golleriyle karşılaşmadan 10-0 galip ayrıldı.
Ligde art arda 6. galibiyetini alan Benfica, puanını 50'ye çıkardı ve Porto
'nun bir puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu. Son 6 maçta 5. kez kaybeden Nacional ise 20 puanla 16. sırada yer aldı.
Galatasaray, 14 Şubat
Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica'yı ağırlayacak.