Beraberlik Maçında Hakem Yorumu

SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında Gaziantep FK'nın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

ÇAĞDAŞ ATAN: KLASİK HAKEM HATALARINDAN KURTULAMADIK

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ilk yarı istedikleri oyunu oynayamadıklarını ifade ederek, son 30 dakikada oyunu domine ettiklerini ifade etti. Orta hakemin genel olarak performansından memnun olduğunu belirten Atan, hakemlerin bazen gözünün önündeki pozisyona yanılabildiğini kaydetti. Transfer konusunda da çalışmalar yaptıklarını kaydeden Çağdaş Atan, bu anlamda planlarının olduğunu da belirterek, özellikle sol kanat konusunda çalıştıklarını söyledi.

Hakemlerin Konyaspor hakkında verdikleri kararın vicdani olmadığını da ifade eden Çağdaş Atan,"İlk yarının uzatma dakikalarında yediğimiz gol ve bunun psiklojisi ile ikinci yarının ilk 15 dakikası kötü oynadığımız bir oyun. Ondan sonrasını çok iyi oynadığımız ve harika hücumlar yaptığımız bir oyundu. Özellikle son 30 dakika çok önemli pozisyonlar bulduk. Üçüncü bölgede ilk yarı o kaliteyi gösteremedik bunun sebebini iyi biliyoruz. Sebebi kanat oyuncumuzun olmaması. Sol kanadımızın işlememesi beklediğimiz oyuncuların basit pas hataları ile geriye düştük. Gaziantep gibi bir takıma karşı son 30 dakika bu kadar domine etmek oyunu bizim için sevindirici. Biz 1 puana sevinemeyiz ama içinde bulunduğumuz psikolojiyi düşünürsek bu puan bizi mutlu eder. Oyuncularıma teşekkür ederim. Bana göre orta hakem iyi maç yönetti. Klasik hala bu tarz hakemlerden kurtulamadık. Arda gözümün önündeki pozisyona sıyırdı diyor. Sıyırma adamın dizinin altından başlar mı? Gözünün önündeki pozisyonda yanılabiliyorlar. İnsanlık hali diyelim. Konyaspor hakkında verilen kararların insani ve vicdani olduğunu düşünmüyorum. Belirlediğimiz oyuncularımız vardı gelmekten vazgeçenler oldu. Biraz ağırdan alıp kaybettiğimiz oyuncular oldu. Bu bire iki gün içerisinde iki planımız var. Özellikle sol kanat bölgesine çalışma yapıyoruz. Yönetimimizle istişare içerisindeyiz. Onlarda çok çabalıyorlar" dedi.

ANIL DEMİRCİ: GOL GEÇERLİ OLSA MAÇI KOPARIRDIK

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Anıl Demirci, üzücü bir puan kaybı aldıklarını belirterek, geçersiz sayılan gol ile ilgili de faul olmadığını söyledi. O pozisyondaki golün geçerli olması durumunda maçı koparabileceklerini kaydeden Demirci, "Bizim adımıza üzücü bir puan kaybı oldu. Biraz içimiz acıdı diyebilirim. Oyun olarak kendi standardımızın altında kaldığımız bir maç oldu. İlk yarıda daha fazla hücum yapan bir taraftık. Bu bizim ikinci yarıda enerjimizi arttıracak bir gol attık ama 45 ile 70 arasında rakibin çabaları olsa da bir pozisyon vermedik. Biz de çok fazla pozisyon bulduk diyemem. Rakibe nazaran daha tehlikeli ataklar yapan taraftık. Oyuncuların galibiyeti alabilmek adına kalelerini korumak adına geriye yaslandığımız bir dönem oldu. 88'inci dakikaya kadar skoru koruyup gol yemek çok üzücü. Büyük takımda olsanız skoru koruma iç güdüsü ile savunma yapabiliyorsunuz. Stoper oyuncumuzun neredeyse olmaması canımızı acıttı. Savunmamız neredeyse stopersiz yapmamıza neden oldu. Bir şekilde 88'inci dakikaya kadar getirsek de golü yedik. Üzücü bir puan kaybıydı. Burak hocanın yaklaşımını biliyorsunuz. Hakemler ile bir yapısı var. Ben de hikaye anlatırken çok rahat pozisyon söyleyebilirdim. Hakem bir tehlikeli pozisyonda elini cebine götürmedi. O pozisyonda ikinci sarı kart olduğu için kart vermedi. Gol olan pozisyonda Dragus'un eli Umut'un sırtına değiyor ya da değmiyor arasında. Hakem golü verseydi VAR'dan temiz yanıtı gelirdi. O gol olsaydı maçı koparabilirdik. Ne yazık ki olmadı. Aynı hakem Tayyip Talha'nın elmacık kemiğinin kırıldığı pozisyonda faul bile çalmamıştı. Bu hakemin böyle bir pozisyonda faul çalması biraz ironik"diye konuştu.