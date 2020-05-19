Berlin'deki kiliseler Müslümanların kullanımına açıldı - Son Dakika

Almanya'nın başkenti Berlin'de Katolik ve Protestan cemaati örnek bir karar aldı. Berlin'deki bir kilise, korona günlerinde Ramazan ayı boyunca daha fazla ibadet mekanı sunabilmek amacıyla Müslümanlara kapılarını açtı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki kilisede koronavirüs günlerinde Ramazan ayı boyunca daha fazla ibadet mekanı sunabilmek amacıyla Müslümanlara kapılarını açtı. Kilisenin bu jestine kayıtsız kalmayan Müslümanlar, Berlin Neuköln semtindeki Rahip Martin Kalinowski'ye teşekkür etti. Alınan karar çerçevesinde St. Clara Kilisesi'nde teravih, St. Martha Kilisesi'nde ise Cuma namazı kılındığı belirtildi.