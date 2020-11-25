En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,11 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 3,05 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,27 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,044372 4,11 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,050872 3,05 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,046857 2,27 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029498 2,11 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,075865 2,08 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,047570 2,03 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,074527 1,89 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066572 1,83 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,098046 1,80 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,054028 1,76 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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