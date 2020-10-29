Beşikdüzü'nde at yarışlı Cumhuriyet coşkusu - Son Dakika

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde, sahilde oluşturulan hipodromda düzenlenen rahvan at yarışlarıyla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, kutlandı.

Beşikdüzü ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü dolayısıyla farklı etkinlikler yapıldı. İlçede sahil dolgu alanında bu yıl 3'üncü düzenlenen rahvan at yarışı etkinliğiyle, Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Alanda oluşturulan hipodromda boy gösteren atlar, çevre sakinlerinin yanı sıra ellerinde Türk bayraklarını sallayan çocukların ilgi odağı oldu. Çevredeki kayalıklara çıkan çok sayıda kişi de il ve il dışından yaklaşık 50 atın katıldığı kıyasıya geçen yarışları, ilgiyle izledi. 4 kategorideki yarışlarda başarı elde eden at sahipleri de kupayla ödüllendirildi. Etkinlikte, ilçedeki yelken kulübü sporcularının denizdeki gösterisi de beğeni topladı.