Ahmet Nur Çebi: "Bırakmam Seni" kampanyasına bazı isimler henüz katkı veremedi - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi: "Bırakmam Seni" kampanyasına bazı isimler henüz katkı veremedi

22.01.2021 14:01
Ahmet Nur Çebi:

Beşiktaş Kulübü Başkanı Başkanı Ahmet Nur Çebi, devam eden "Bırakmam Seni" kampanyasına bazı isimlerin henüz katkı veremediğini belirterek, "Desteğin çok daha fazla olması bizi mutlu eder. Bugüne kadar katkı yapmamaları bundan sonra yapmayacakları anlamına gelmez.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Başkanı Ahmet Nur Çebi, devam eden "Bırakmam Seni" kampanyasına bazı isimlerin henüz katkı veremediğini belirterek, "Desteğin çok daha fazla olması bizi mutlu eder. Bugüne kadar katkı yapmamaları bundan sonra yapmayacakları anlamına gelmez. Bu süreçte herkes sıkıntı yaşıyor ama beklentimiz var. Umarım gereğini yaparlar" dedi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ve FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile Icrypex Kripto Borsası arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Sponsorluk anlaşması için Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol ile Icrypex CEO'su Gökalp İçer katıldı. Siyah-beyazlı kulüp ile Icrypex Kripto Borsası arasında varılan anlaşmaya göre, Erkek Basketbol Takımı artık Beşiktaş Icrypex olarak sahaya çıkacak, formaların göğsünde Icrypex logosu yer alacak. Sponsorluk ödemesi ise dünyada ilk kez kripto para ile gerçekleştirilecek.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi törende yaptığı konuşmada, 1,5 yıllık sözleşme karşılığı 1 milyon 300 bin dolar alacaklarını kaydederek, şunları söyledi: "Pandemide ekonominin zorlandığı, gelir kaybı yaşanan bir süreçte sponsorun önemi ortada. Beşiktaş Basketbol Takımı'mızın bugünden itibaren sponsorluğunu üstlenen, bundan sonra partnerimiz olan Icrypex Kripto Borsası'na teşekkür ediyorum. Kripto para son zamanlarda oldukça yaygın ve gelişiyor. Beşiktaş olarak sponsorlarımızın bize verdiği katkıya özen gösterdiğimizi vurgulamak istiyorum. Basketbol takımımızın bu sene ayrı bir vizyon ve sistemle yürüdüğünü ve başarılı olduğunu görmekteyiz. Genç çocuklarımızı Türk basketboluna kazandırmanın gururunu ve keyfini yaşıyoruz. En son basketbolda önemli rakibimiz Fenerbahçe'yi yenmemiz projemizin başarılı olduğunu göstermiştir. Sezon sonuna kadar 400 bin dolar, önümüzdeki sezon da 900 bin dolar gelir bekliyoruz. İhtiyacımız vardı. Basketbol takımının iyi yürüdüğü bir süreçte bu sponsorluğun bize katkı vereceğine inancımız sonsuz. Bu katkının çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Galatasaray maçına sponsorumuzla beraber çıkacağız. Formalar da hazırlanmış. Tesisleşmede de katkılarını bekliyoruz.""BU SENEKİ BÜTÇE 750 BİN DOLAR"Basketbolda gençlerle başarıyı yakalamak üzerine kurulu projeyle yola devam ettiklerini dile getiren Başkan Çebi, "Biz çok transfer yapmayı düşünmüyoruz. Elimizdeki oyuncuları geliştirmek ve onlardan maksimum derecede faydalanmak istiyoruz. Bu bir proje. Bunun bir ayağı da sportif başarı. Bunun başarı kısmını yaşamak istiyoruz. Yetişen gençleri bir an önce satmak isteğimiz bu sezon yok. Önümüzdeki sezon da satmayı arzu etmiyoruz. Projemiz önce sportif başarı, bunun ekonomik faydalarını daha sonra düşünüyoruz. Bu seneki bütçe, geçen seneki bütçenin 4'te 1'i. Hepsi 750 bin dolar. Geçen sene görevi devraldığımızda borcun toplamı 3,5 milyon dolardı. Bir yandan bu takımı oynatırken bir yandan da bunları ödüyoruz. Bu yaptığımız işin doğru olduğunu daha iyi göreceğiz" dedi."BIRAKMAM SENİ" KAMPANYASI"Bırakmam Seni" kampanyasının devam ettiğini vurgulayan Çebi, bazı isimlerden henüz katkı gelmediğini belirtti. Çebi, "Desteğin çok daha fazla olması bizi mutlu eder. Destek yapmış olanlara nankörlük edemeyiz. İsimlerini stadın en güzel yerine tarihe kaydedilecek şekilde yerleştireceğiz. Bugüne kadar katkı yapmamaları bundan sonra yapmayacakları anlamına gelmez. Bu süreçte herkes sıkıntı yaşıyor ama beklentimiz var. Umarım gereğini yaparlar" diye konuştu.URGANCILAR'DAN TEŞEKKÜRBeşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar ise sponsorluk anlaşması hakkında şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş Jimnastik Kulübü, kurulduğu günden bugüne her branşta, başta altyapı yatırımları olmak üzere, sporun gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Kadın futbolundan e-spora, jimnastikten hentbola kadar her zaman sporun ve sporcunun yanında olmuş bir kulübüz. Bizler bu desteği önce taraftarımızdan, sonra bizi destekleyen sponsorlarımızdan aldığımız güçle yürüttük. Ülkemizde sporun gelişmesine katkıda bulunan bütün markalara, kattıkları değerden dolayı teşekkür ederiz."ŞENOL: NİCE BAŞARILARA İMZA ATACAĞIMIZDAN HİÇ ŞÜPHEM YOKIcrypex ile ligde ve Avrupa'da nice başarılara imza atacaklarından şüphe duymadığını söyleyen Beşiktaş Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol da "Bildiğiniz gibi Beşiktaş Erkek Basketbol A Takımımız, ING Basketbol Süper Ligi'nde ve Uluslararası Basketbol Federasyonu Avrupa Kupası'nda mücadele ediyor. Takımımızın son dönemde aldığı başarılı sonuçlardan çok mutluyuz. Icrypex ile ligde ve Avrupa'da nice başarılara imza atacağımızdan hiç şüphem yok. Bu vesile ile Beşiktaş Erkek Basketbol A Takımımızın 4 yıldır isim sponsorluğunu yapan Sompo Sigorta'ya da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Siyah-beyazlılarla sponsorluk anlaşması imzalamaktan duydukları mutluluğu ifade eden Icrypex CEO'su Gökalp İçer ise "Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Beşiktaş her adımında trendleri belirlerken, biz de bu yolda Beşiktaş ile birlikte yürümekten mutluluk duyacağız. Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol A Takımı'nın her başarısında yanında olmaktan gururlanacağız" diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi: Bırakmam Seni kampanyasına bazı isimler henüz katkı veremedi
Ahmet Nur Çebi: Bırakmam Seni kampanyasına bazı isimler henüz katkı veremedi
Ahmet Nur Çebi: Bırakmam Seni kampanyasına bazı isimler henüz katkı veremedi
Ahmet Nur Çebi: Bırakmam Seni kampanyasına bazı isimler henüz katkı veremedi
Ahmet Nur Çebi: Bırakmam Seni kampanyasına bazı isimler henüz katkı veremedi
Ahmet Nur Çebi: Bırakmam Seni kampanyasına bazı isimler henüz katkı veremedi
Ahmet Nur Çebi: Bırakmam Seni kampanyasına bazı isimler henüz katkı veremedi

basketbol, Beşiktaş, Türkiye, Kripto, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: 'Bırakmam Seni' kampanyasına bazı isimler henüz katkı veremedi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıracak Mesut Özil yorumu: Kariyerinde geri adım attı Son Dakika! Erdoğan'dan "Restoran ve kafeler yeniden açılacak mı?" sorusuna yanıt: Esneme olabilir, Kabine'de gündeme alacağız Üzerine "Sahtekar insanların eseriyim" notunu yazdığı parayı dükkanına astı Çatıda ayağı kayan bina görevlisi, yağmur suyu oluğu sayesinde hayatta kaldı AK Partili Miroğlu'nun iddiası sosyal medyada gündem oldu: Biden Kürtmüş, gerçek adı da Cımoyê Bahattîn Ağa imiş Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı, hastane bahçesi savaş alanına döndü Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Çekya meclisindeki maske tartışması kavgaya dönüştü! Yaşanan arbede kameralara anbean yansıdı Çekya meclisindeki maske tartışması kavgaya dönüştü! Yaşanan arbede kameralara anbean yansıdı         
14:30
Emekli polis, iki kuruş için kağıt toplayıcısını pompalıyla kurşunladı Emekli polis, iki kuruş için kağıt toplayıcısını pompalıyla kurşunladı         
14:02
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyon dozluk ikinci parti aşılar bu hafta sonuna kadar gelebilir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyon dozluk ikinci parti aşılar bu hafta sonuna kadar gelebilir         
13:57
İzleyen şaşıp kalıyor! Sadece 1 saniyede kravat bağlıyor İzleyen şaşıp kalıyor! Sadece 1 saniyede kravat bağlıyor         
13:13
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Bu kare Bu kare "Her şeyin fazlası zarar" sözünün hayattaki karşılığı! Alkolü fazla kaçıranların düştüğü haller güldürdü         
12:05
Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar         
10:52
Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü         
10:49
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
İnternette müstehcen yayın yapan 2 kadın yakalandı, hesap hareketlerindeki açıklamalar dikkat çekti: Video, show, sohbet... İnternette müstehcen yayın yapan 2 kadın yakalandı, hesap hareketlerindeki açıklamalar dikkat çekti: Video, show, sohbet...         
10:23
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu         
09:57
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz" diyen vatandaşa yanıt         
09:11
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti         
08:07
Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer her öğün yumurta yiyerek 40 kilo verdi Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer her öğün yumurta yiyerek 40 kilo verdi         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 14:45:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmet Nur Çebi: "Bırakmam Seni" kampanyasına bazı isimler henüz katkı veremedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei