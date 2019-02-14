Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor Maçına Hazır

Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor
ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve istasyon koşuları ile başladı.
İdman, 5'e 2 pas ve dar alan organizasyonunun ardından tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, saat 16.00'da özel uçakla Malatya'ya gidecek ve otelde kampa girecek.
Beşiktaş'ın Evkur Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor: Loris Karius
, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül
, Caner Erkin
, Adriano Correia, Domagoj Vida
, Nicolas Mirin, Enzo Roco
, Gary Medel
, Atiba Hutchinson
, Necip Uysal
, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz
, Adem Ljajic Ricardo Quaresma
, Shinji Kagawa
, Jeremain Lens, Cyle Larin, Mustafa Pektemek
, Güven Yalçın
, Burak Yılmaz.
Sağ göz korneasında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle antrenmanlara çıkmayan Oğuzhan Özyakup
, kadroda yer almadı.