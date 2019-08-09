Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve istasyon koşularının ardından dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın yarı sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic ve Enzo Roco'nun takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıkları kapsamında yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle karşılaşacak.
Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor'un yeni forması sosyal medyayı salladı
Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattı! Beşiktaşlı eski oyuncu Kagawa, Real Zaragoza'ya transfer oldu Süper Lig'de ilk hafta programı açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 15:00:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]