Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
1 saat önce
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:14 Kaynak: AA
, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve istasyon koşularının ardından dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın yarı sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı. Atiba Hutchinson
, Dorukhan Toköz
, Adem Ljajic
ve Enzo Roco
'nun takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıkları kapsamında yarın Atatürk Olimpiyat Stadı
'nda Yunanistan
'ın Panathinaikos
ekibiyle karşılaşacak.
Trabzonspor'un yeni forması sosyal medyayı salladı Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattı! Beşiktaşlı eski oyuncu Kagawa, Real Zaragoza'ya transfer oldu Süper Lig'de ilk hafta programı açıklandı