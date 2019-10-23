Son Dakika Haberleri: Beyaz bayrak sertifikası alan okullara başarı belgesi verildi
Son Dakika Güncel Beyaz bayrak sertifikası alan okullara başarı belgesi verildi

Beyaz bayrak sertifikası alan okullara başarı belgesi verildi

20 dakika önce

Kağızman Kaymakamı İshak Çınar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Aydın, ilçede beyaz bayrak sertifikası alan 11 okulun müdür ve yardımcılarıyla bir araya geldi.

Beyaz bayrak sertifikası alan okullara başarı belgesi verildi, System.String[]

Kağızman Kaymakamı İshak Çınar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Aydın, ilçede beyaz bayrak sertifikası alan 11 okulun müdür ve yardımcılarıyla bir araya geldi.

Kağızman Öğretmenevi'ndeki toplantıda Kaymakam Çınar ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın, müdür ve yardımcılarını başarılarından dolayı kutladı.

Kaymakam Çınar, burada yaptığı konuşmada, gelecek yıllarda beyaz bayrak sertifikasına sahip okul sayısının 11'den daha fazla olmasını temenni ettiğini belirterek, "Kağızman'da eğitim öğretim anlamında tüm kamu kurumlarımızla önemli bir ivme yakaladık. Bunun meyvelerini her alanda almaya devam ediyoruz. Bugün de 11 okulumuzun beyaz bayrak sertifikası alma başarısı gösteren müdürlerimize ve müdür yardımcılarımıza teşekkür etmek için toplandık." dedi.

Müdür ve yardımcılarını başarılarından dolayı kutlayan Çınar, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Çınar ve Aydın, beyaz bayrak sertifikası alan 11 okulun müdür ve yardımcılarına başarı belgelerini verdi.

Kağızman, Aydın, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:20 Kaynak: AA
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