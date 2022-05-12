Beykoz'da 400 pet şişeyle sandal yapıp dereye indiler - Son Dakika

Beykoz'da 400 pet şişeyle sandal yapıp dereye indiler

Sosyal medya fenomeni Yasin Pehlivan pet şişelerle sandal yaptı

İSTANBUL - Beykoz'da, sosyal medya fenomeni, YASPE lakaplı Yasin Pehlivan ve arkadaşları geri dönüşüme dikkat çekmek için topladıkları 400 pet şişeyle 3 metre uzunluğunda sandal yaparak dereye indirdi.

Beykoz'da çevre duyarlılığına dikkat çekmek isteyen sosyal medya fenomeni YASPE lakaplı Yasin Pehlivan ve arkadaşları, sokaktan topladıkları 400 pet şişeyi streçle sarararak 3 metre uzunluğunda 70 santimetre genişliğinde sandal yaptı. Beykoz Riva Deresi'ne indirilen sandala binen fenomen Yasin Pehlivan sandalı hareket ettirerek dereye açıldı.

"10 saat içerisinde tamamladık"

Geri dönüşüme dikkat çekmek istediklerini belirten sosyal medya fenomeni Yasin Pehlivan, "Bunun bir benzeri halini yurtdışında yapıyorlardı ancak oldukça küçük boyutlarda. Biz de nasıl farklı bir şeyler yapabileceğimizi düşündük. Bir yandan da geri dönüşüme farkındalık kazandırmak istedik. Bu sebeple kullandığımız tüm pet şişeleri sokaktan topladık. Yaklaşık 400 şişe kullandık. 10 saat içerisinde tamamladık. Dereye indirdik ve sorunsuz bir şekilde gezinti yaptık" diye konuştu.