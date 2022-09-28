Yangın, saat 18.00 sıralarında, Tokatköy Mahallesi Yuşa Tepesi'ne yakın bir bölgede çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevleri görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Kavacık ve Çavuşbaşı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına helikopterler havadan destek verdi. Karadan ve helikopterle havadan yapılan müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: DHA

Tokatköy, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: BEYKOZ'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika

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