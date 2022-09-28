Son dakika gündem: BEYKOZ'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika
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Son dakika gündem: BEYKOZ'DA ORMAN YANGINI

28.09.2022 23:15

Son dakika habere göre BEYKOZ'da çıkan orman yangını havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

BEYKOZ'da çıkan orman yangını havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında, Tokatköy Mahallesi Yuşa Tepesi'ne yakın bir bölgede çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevleri görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Kavacık ve Çavuşbaşı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına helikopterler havadan destek verdi. Karadan ve helikopterle havadan yapılan müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Kaynak: DHA

Tokatköy, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BEYKOZ'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: BEYKOZ'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika
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