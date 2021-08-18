Beylikdüzü Belediyesi, kentin dört bir yanına yeni parklar kazandırmaya devam ediyor - Son Dakika

İlçede çalışmaları eş zamanlı olarak devam eden 19 parka 3 yeni parkın daha eklendiğinin müjdesini veren Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Kentimize tasarım yönünden fark yaratacak birbirinden farklı donanım ve fonksiyonları içinde bulunduran 22 yeni park daha kazandırıyoruz. 'Burada park olur mu?' denen her yerde park yapmaya devam ediyoruz ve yakında komşularımızın hizmetine sunacağız." dedi.

İlçede çalışmaları eş zamanlı olarak devam eden 19 parka 3 yeni parkın daha eklendiğinin müjdesini veren Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıldönümünde 23 parkımızı çocuklarımıza armağan etmiştik. Şimdi ise kentimize tasarım yönünden fark yaratacak, birbirinden farklı donanım ve fonksiyonları içinde bulunduran 22 yeni park daha kazandırıyoruz. 'Burada park olur mu?' denen her yerde park yapmaya devam ediyoruz ve yakında komşularımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Beylikdüzü'ne 22 yeni park

Çocukların güvenle koşup oynayacakları, yetişkinlerin ise keyifli vakit geçirecekleri park alanlarından 4 tanesinde ise çalışmalar İBB iş birliğiyle yürütülüyor. Parkların içerisinde; çocuk oyun alanları, amfiler, temalı bahçeler, etkinlik alanları, engelsiz oyun alanı, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, spor alanları, oturma ve dinlenme alanları tasarlanıyor. Adnan Kahveci Mahallesi'nde 6, Yakuplu Mahallesi'nde 5, Kavaklı Mahallesi'nde 4, Marmara Mahallesi'nde 3, Sahil, Barış, Büyükşehir ve Dereağzı Mahalleleri'nde ise birer adet olmak üzere yenilikçi ve modern tasarımıyla dikkat çekecek toplam yirmi iki yeni park alanı yakın zamanda Beylikdüzü'nde hayat bulacak.