Beylikdüzü'nde Şarj Aleti Yangın Çıkardı İddiası
1 saat önce
Beylikdüzü'nde şarj aleti yangın çıkardı iddiası Beylikdüzü'nde sitede yangın paniğiİSTANBUL - Beylikdüzü'nde site içindeki 11 katlı binanın 5'inci katında bulunan dairede iddiaya göre şarjda unutulan cihaz yangın çıkardı.
Beylikdüzü
'nde şarj aleti yangın çıkardı iddiası
Beylikdüzü'nde sitede yangın paniği
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde site içindeki 11 katlı binanın 5'inci katında bulunan dairede iddiaya göre şarjda unutulan cihaz yangın çıkardı. Çıkan yangın kısa sürede büyürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Çamlık
Caddesi'nde bulunan bir sitede çıktı. İddiaya göre, 11 katlı binanın 5'inci katında bulunan dairede şarjda unutulan elektronik cihaz yangına sebep oldu. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler site içindeki yangına müdahale etti. Apartmanda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin kontrolünde dışarıya çıkarıldı. Alevlere teslim olan daire kullanılmaz hale geldi. Olay sonrası sokağa dökülen site sakinleri evi yanan komşularını teselli etmeye çalıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:30 Kaynak: İHA
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