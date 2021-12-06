Beylikdüzü'nde yumruk yumruğa kavga kamerada - Son Dakika

Beylikdüzü'nde yumruk yumruğa kavga kamerada

İSTANBUL Beylikdüzü'nde gece yarısı tartışan iki grup arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. Küfürlerin havaya uçuştuğu olayda şahıslar, sokağı birbirine kattı. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün sabah 02.00 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma başladı. Küfür ve tehditlerin havada uçuştuğu tartışma hararetlenerek kavgaya dönüştü. Yakınlarının ayırmaya kavga edenleri ayırmaya çalıştığı olayda, ortalığı birbirine kattılar. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca anbean kaydedildi.