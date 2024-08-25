Beylikdüzü Sahaf Söyleşileri Homeros\'un Dünyası ve İlyada ile Devam Ediyor

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(İSTANBUL)- Beylikdüzü 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Sahaf Söyleşileri, 'Homeros'un Dünyası ve İlyada' söyleşisiyle devam etti.

11. Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Sahaf Söyleşileri, devam ediyor. Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Ümit Nar'ın üstlendiği 8. Sahaf Söyleşileri'nin üçüncü konuğu, İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erman Gören oldu. Gören, Homeros okumalarını katılımcılara aktardı.

"Bu metin Hindistan'a Etiyopya'ya giden bir sürü geleneği toplamış bir havuz"

Prof. Erman Gören, Troya kazılarının Avrupalılar için önemini vurguladı. Gören İlayda'yla ilgili, "Bu metin ta Hindistan'a, Etiyopya'ya giden bir sürü geleneği toplamış bir havuz" yorumunu yaptı. Ayrıca Sahaf Festivali kapsamında gece mezatı da yapıldı. Eserlerin farklı dönemlere ait baskılarına ulaşma imkanı yakalayan kitapseverler, açık artırma usulü ile kitaplara sahip oldu.