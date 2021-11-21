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"Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli"nin ikinci oturumu tamamlandı - Son Dakika

"Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli"nin ikinci oturumu tamamlandı

21.11.2021 16:30
"Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli"nin ikinci oturumu tamamlandı

Çocuk haklarının her boyutunun ele alındığı "Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli"nin ikinci oturumu gerçekleştirildi.

Çocuk haklarının her boyutunun ele alındığı "Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli"nin ikinci oturumu gerçekleştirildi.

Beyoğlu Belediyesi ve Uluslararası Hakların Korunması ve Eğitim Derneği (HAKEDER) iş birliğinde "Çocuklar İçin Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sloganıyla düzenlenen panel< Grand Pera'daki Emek Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, panelin ikinci oturumunda sunum yaptı.

İsveçli eylem aktivisti Greta Thunberg'ten örnek veren Birpınar, "Greta çocukların sesi olarak dünyaya sesleniyor. Dünyanın her yerinde ve diyor ki 'dünyayı siz veya sizden önceki nesil değiştirdi, siz çözüm bulmak zorundasınız, hiçbir şey yapmıyorsunuz.' Aslında bizim gelecek nesillerden biz ve bizden önceki neslin bir özür borcu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelecek nesillere güzel bir çevre bırakılması gerektiğini söyleyen Birpınar, "İklim değişikliği meselesinde onların çok daha fazla özellikle, STK olarak karşımıza çıkanlar veya aktivist olarak karşımıza çıkanlar onlar bizim geleceğimiz. İki şeye sahip çıkmamız lazım, birincisi çevremize ikincisi çocuklarımıza." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin de çocuk hakları denilince dünyada 2 konunun çok öne çıktığını, birinin iklim meselesi, diğerinin ise dijitalleşen dünya olduğunu kaydetti.

Zengin, "Çocukların iklim meselesine dair eylemler yaptığını görüyoruz, çocukların anne babalarına açtığı davalar var, çocuklar hem bugüne hem geleceğe dair kaygılar bulunduruyor. Çocukların dünyası bizim dünyamızdan çok daha zengin. 2,2 milyar çocuğa sahip dünya. İklimdeki değişiklik 1 milyar çocuğumuzu ağır bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor. Bunun içinde pek çok şey var, susuzluk var, afetler var, göçler var. Bu kadar zor şartlarda yaşarken eğitime ulaşamamak var. İklim ve dijitalleşen dünya meselesinin her ikisi de çocuklarımıza bırakacağımız dünya adına hem bizi, hem çocukları kaygılandırır durumda." diye konuştu.

Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli nin ikinci oturumu tamamlandı
Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli nin ikinci oturumu tamamlandı
Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli nin ikinci oturumu tamamlandı
Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli nin ikinci oturumu tamamlandı
Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli nin ikinci oturumu tamamlandı

Mehmet Emin Birpınar, Beyoğlu Belediyesi, Greta Thunberg, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli'nin ikinci oturumu tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli"nin ikinci oturumu tamamlandı - Son Dakika
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