Beyoğlu'nda 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Beyoğlu'nda 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 şüpheli adliyede

13.03.2022 13:57
Beyoğlu'nda 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 şüpheli adliyede

Beyoğlu'nda, 7 kişinin yaralandığı iki grup arasındaki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu'nda, 7 kişinin yaralandığı iki grup arasındaki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kılıçalipaşa Mahallesi Tophane Parkı'ndan yürüyerek geçen F.B'nin (26) kafasına, parkta oynayan gruptakilerden birinin attığı kartopu isabet etti.

Bunun üzerine F.B. ve gruptakiler arasında tartışma çıktı. F.B'nin ağabeyleri M.B. (40) ile E.B'nin (35) de dahil olduğu tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından bir kişi silahla ateş etti.

Olayda F.B.G, S.S, N.Ü, İ.D.S, M.F.İ, E.Ü. ve E.S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheliler E.B, M.B. ve F.B, olayda kullanılan silahla gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, tarafların birbirlerini tanımadığı, olayın, F.B'nin kafasına kartopu isabet etmesiyle başladığı, silahla yaralama olayının ise E.B. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Tophane, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 şüpheli adliyede - Son Dakika


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