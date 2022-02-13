Beyoğlu'nda alacaklısının boğazına yapışıp borcunu tahsil etti! - Son Dakika

Beyoğlu Tarlabaşı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, bir buçuk yıl önce bir kişiye borç para veren kişi, alacağını bir türlü alamadı. Borçlu kişi parayı ödememek için izini kaybettirdi.

İZİNİ KAYBETTİREN BORÇLUSUNU YAKALAYINCA BOĞAZINA YAPIŞTI

Alacaklı ise Tarlabaşı Caddesi üzerinde borç verdiği kişiyi görünce boğazına sarılarak alacağını istedi. Alacaklı, parasını geri almak için borçluyu darbetmeye başladı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında alacağını tahsil eden kişi olay yerinden ayrıldı. Borcunu ödemeyen kişi ise ''Benim o kişiye borcum vardı. Onu aldı" dedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.