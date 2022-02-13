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Beyoğlu'nda alacaklısının boğazına yapışıp borcunu tahsil etti! - Son Dakika

Beyoğlu'nda alacaklısının boğazına yapışıp borcunu tahsil etti!

13.02.2022 12:52

Beyoğlu'nda bir buçuk yıl önce borç aldıktan sonra kayıplara karışan borçlusunu gören alacaklı, şahsın boğazına yapışarak alacağını tahsil etti. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedilirken, borcunu ödemeyen kişinin ''Benim o kişiye borcum vardı. Onu aldı" dediği görülüyor.

Beyoğlu Tarlabaşı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, bir buçuk yıl önce bir kişiye borç para veren kişi, alacağını bir türlü alamadı. Borçlu kişi parayı ödememek için izini kaybettirdi.

Beyoğlu'nda alacaklısının boğazına yapışıp borcunu tahsil etti! O anlar saniye saniye kamerada

İZİNİ KAYBETTİREN BORÇLUSUNU YAKALAYINCA BOĞAZINA YAPIŞTI

Alacaklı ise Tarlabaşı Caddesi üzerinde borç verdiği kişiyi görünce boğazına sarılarak alacağını istedi. Alacaklı, parasını geri almak için borçluyu darbetmeye başladı.

Beyoğlu'nda alacaklısının boğazına yapışıp borcunu tahsil etti! O anlar saniye saniye kamerada

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında alacağını tahsil eden kişi olay yerinden ayrıldı. Borcunu ödemeyen kişi ise ''Benim o kişiye borcum vardı. Onu aldı" dedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Tarlabaşı, Beyoğlu, Borç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda alacaklısının boğazına yapışıp borcunu tahsil etti! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda alacaklısının boğazına yapışıp borcunu tahsil etti! - Son Dakika
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