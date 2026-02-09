Beyoğlu\'nda Bebek Ölümleri: İhmal İddiası

BEYOĞLU'nda 2 aylık bebek Melisa Doğan iddiaya göre yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından savcılığa şikayet dilekçesi veren baba Deniz Doğan, "Yanındaki bayanın oturma izni var mı, yok mu net bilmiyorum ama bebeğin annesinin oturma izni yoktur. Bebek sayesinde aylık imza atıyordu. Anneden şikayetçiyim, bebeği ihmal etti" dedi.

Olay, 7 Şubat günü saat 03.15 sıralarında Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Deniz D.(41) ve Kenyalı Lindah Nyamoıta S. (26) çiftinin çocukları olan 2 aylık bebek Melisa D.'yi annesi Sierra Leone uyruklu bakıcı olan Isha K.(34)'ye bırakıp işe gitti. Gece saatlerinde bebeğin ateşlendiğini farkeden bakıcı, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Melisa D., ihbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yüksek ateşe bağlı nöbet geçirdiği tespit edilen Melisa D. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BEZİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN YANINA GELDİĞİ BEBEĞİ HAREKETSİZ BULDU

Olayın ardından Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Anne Lindah Nyamoıta S.'nin işe gideceğini söyleyerek bebeği bakıcı Isha K.'ye bıraktığı, bakıcının ifadesinde bebek Melisa D.'nin kendisine getirildiğinde hasta olduğunu ve gece bebeğin bezini değiştirmek için kalktığında hareketsiz olduğunu görerek ambulansa haber verdiği öğrenildi. Bunun üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin bebeği alıp hastaneye götürdüğü, ancak bakıcının ise ambulansa binmeyip yaklaşık 2 saat boyunca bebeğin götürüldüğü hastaneyi öğrenmek için dolaştığı tespit edildi.

ANNE VE BAKICI TUTUKLANDI

Anne Lindah Nyamoıta S.'nin ifadesinde bebeğinin hasta olmadığını söylediği öğrenildi. Baba Deniz D. ise, yaklaşık 1 haftadır anne ve çocuğu görmediğini belirtti. Olayla ilgili babanın ifadesi tanık olarak alındı. Öte yandan emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen anne Lindah Nyamoıta S. ile bakıcı Isha K. çıkarıldıkları mahkemece 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'KONUŞAMAYACAK KADAR SARHOŞTU'

Bebeğin babası Deniz Doğan savcılığa verdiği şikayet dilekçesi sonrasında konuştu, "1 ay önce eşimden ayrıldım. En son Çarşamba akşamı saat 12.00 gibi bebek için görüştüm. Bebeğin hasta olduğunu söyledi. Çarşamba akşamı bebeğin yanına gittik, evine gittim. Evden çıkarken hastaneye götürülmesi için 5 bin lira para bıraktım ve ayrıldım. Bir daha çocuğu görmedim. Hastaneye götürmesini söyledim. Gün boyu bayanı telefonla arayıp 'Hastaneye çocuğu götürdün mü?' diye sordum, yine net bir cevap alamadım. Gece saat 12.00'ye kadar telefonla görüştüm, gün boyu böyle geçti. Akşam oldu, kadın yine evde yoktu; evi terk etmiş gibiydi. O gün çocuğu aldı, götürdü, kaçırdı. Cuma günü yine telefonla baskı yaptım. 'Çocuk nerede? Hastaneye götürdün mü, getirdin mi?' diye sordum, yine net bir cevap alamadım. Gece saat 12.00'ye kadar telefonla sürekli görüştüm. Bebeğin annesi aşırı derecede alkollüydü, ne söylediğini bile bilmiyordu. Saat 01.00 gibi uyudum. Saat 04.00 gibi uyandım, telefonumu kontrol ettim. Telefon sessizdeydi, aramaları gördüm. Tekrar aradım; konuşamayacak kadar sarhoştu. 'Neredesin?' diye sordum. Takside olduğunu söyledi. Taksi şoförünü telefona istedim, konuştum. O da bana ne yapacağını bilmediğini söyledi. En yakın karakola götürülmesini istedim" şeklinde konuştu.

'BEBEĞE HER GÜN FARKLI İNSANLAR BAKTI'

Deniz Doğan, "Bebeğin ölümünün gerçekleştiği evde bıraktığı kadın da taksinin içerisindeydi. Kadın bakıcı değil, arkadaşı ve son bir aydır yanında bulunan bir kadındır. Bebeğe her gün farklı insanlar baktı. Bebeği bırakıp dışarı çıkar, alkol içer, sarhoş olur, kulüplerde eğlenir. Hiçbir iş yapmıyor. Ben bir ay öncesine kadar tamamen kirasını ve bütün masrafları öderdim. Bir aydır eskort olarak dışarıdaydı, buna dair mesajları vardı. Yanındaki bayanın oturma izni var mı yok mu net bilmiyorum ama bebeğin annesinin oturma izni yoktur. Bebek sayesinde aylık imza atıyordu. Anneden şikayetçiyim, annesi bebeği ihmal etti" dedi.