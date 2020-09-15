Beyoğlu'nda metruk bir bina alev alev yandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda metruk bir bina alev alev yandı

Beyoğlu'nda gece saatlerinde metruk bir binada çıktı.

Beyoğlu'nda gece saatlerinde metruk bir binada çıktı. Alev alev yanan bina,itfaiye ekiplerinin tarafından müdahale edilerek söndürülürken yangında can kaybı veya yaralanma

yaşanmadı.

Olay, saat 01: 00 sıralarında Keçeci Piri Reis Mahallesi Aynalı Kavak Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken olay yerine gelen polis ekipleri caddenin giriş ve çıkışını şeritlerle kapattı. Yangının çıktığı binaya yakın olan elektrik direkleri nedeniyle tedbir amaçlı elektrik ekipleri olay yerine çağrılırken yangın nedeniyle alevler içerisinde kalan metruk bina, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında ise herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken polis ekipleri yangınına nedenine ilişkin inceleme başlattı.

(İHA)

Beyoğlu'nda metruk bir bina alev alev yandı

İtfaiye, Beyoğlu, Kavak, Ateşe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 09:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda metruk bir bina alev alev yandı - Son Dakika

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