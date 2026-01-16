Beyoğlu\'nda Silahlı Şahıs Yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda önceki gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suçların önlenmesine yönelik yürütülen uygulama ve denetimler esnasında şüphe üzerine durdurulmak istenen şahıs kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üzerinden silah çıkarken, yapılan GBT sorgulamasında hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 Ocak 2026 günü Beyoğlu'nda suçların önlenmesine yönelik yürütülen uygulama ve denetim esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıs, yapılan ihtarlara rağmen kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile kaçan şahıs arasında kovalamaca sonucu N.C., isimli şahıs yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca şahsın yapılan GBT sorgulamasında 'silahlı gasp' suçundan 26 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan N.C., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL