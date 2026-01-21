Beyoğlu'nda Yabancı Uyruklu Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
3-sayfa

Beyoğlu'nda Yabancı Uyruklu Adam Ölü Bulundu

Beyoğlu\'nda Yabancı Uyruklu Adam Ölü Bulundu
21.01.2026 11:32
Beyoğlu'nda, barmenin evinde kalan yabancı uyruklu John Paul Goss, uyuşturucu ile ölü bulundu.

Beyoğlu'nda barmen arkadaşının evinde kalan yabancı uyruklu şahıs, koltukta ölü bulundu. Evde yapılan incelemede uyuşturucu madde kullanımına ait olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, 19 Ocak Pazartesi günü saat 12.45 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'ye gelen John Paul Goss, kısa süre önce cep telefonunu ve pasaportunu çaldırdı. Evsiz kaldığı öğrenilen Goss, Taksim'de bir eğlence mekanında tanıştığı barmen Civan Necmi G.'nin (27) evinde yaklaşık 1 aydır kalıyordu. İddiaya göre Goss, olay günü gece saatlerinde ev sahibi Civan Necmi G. ile birlikte alkol aldı. Daha sonra odasına geçen Civan Necmi G., öğle saatlerinde Goss'un kaldığı odadaki koltukta hareketsiz şekilde yattığını gördü. Bunun üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde John Paul Goss'un hayatını kaybettiğini belirledi. İhbar üzerine eve giren polis ekipleri, Goss'un kolunda kemer bağlı olduğunu tespit etti. Evde yapılan incelemelerde ise uyuşturucu madde enjekte edildiği değerlendirilen malzemeler, kaşık ve şırınga bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Goss'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evde kaşık ve şırınga bulundu

Polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulan Civan Necmi G.'nin, bir eğlence mekanında barmen olarak çalıştığını, Goss'un evsiz kalması üzerine yaklaşık 1 aydır evinde misafir ettiğini, kendisinin madde bağımlısı olduğunu ve kısa süre önce telefon ile pasaportunu çaldırdığını söylediği öğrenildi. Civan Necmi G., olay günü gece saatlerinde birlikte alkol aldıklarını, saat 02.00 sıralarında yatmak için odasına geçtiğini, aynı gün saat 12.30'da Goss'u koltuk üzerinde yatar vaziyette gördüğünü ifade etti.

Esnaf Rıza Kaya, "Uyuşturucudan ölmüş duyduğum kadarıyla. Yandaki binada ölü bulundu. Bakkala geliyordu. Birşeyler alıyordu. Bir iki kere gördük" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Beyoğlu, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Beyoğlu'nda Yabancı Uyruklu Adam Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Yabancı Uyruklu Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
