Beyoğlu ve Şişli'de Noel Ayinleri

Beyoğlu ve Şişli'deki kiliselerde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

Beyoğlu'ndaki St. Antuan Kilisesi'nde yapılan ayinde ilahiler söylendi, İncil'den bölümler okundu.

Kilisede mum yakılıp dualar edildi.

Ayine, Katolik cemaati temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda turist katıldı. Noel dolayısıyla kilisenin içi ve bahçesi süslenirken, yerli ve yabancı turistler fotoğraf çektirdi.

İstiklal Caddesi'ndeki bir diğer Katolik kilisesi Santa Maria Draperis Kilisesi ile Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde de Noel ayini düzenlendi.

Polis ekipleri, kilise önlerinde güvenlik önlemi aldı.