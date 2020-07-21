Beypazarı Belediyesi, tam otomasyon çiçek ve sebze fidesi üretim serasını hazırlıyor - Son Dakika

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 6 bin metrekarelik alanda tam otomasyon çiçek ve sebze fidesi üretim serası kurulum çalışmalarını sürdürüyor.

Beypazarı Belediyesi Örnek Meyve Bahçesi ve Sera Kompleksi içindeki yaklaşık 6 bin metrekarelik sera alanında hafriyat çalışmaları tamamlandı.

İlçe Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, gazetecilere her mevsim ilçenin göz kamaştırıcı olması için çalıştıklarını söyledi.

Bölgede sürekli tarımsal üretim yapıldığına dikkati çeken Kaplan, "Dört mevsimin güzelliğini halka sunmaya çalışıyoruz. Oluşturacağımız bu sera bizim her şeyimiz olacak. Burada binlerce, yüzbinlerce fide yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Tam otomasyon sera sistemi ile sebze fidesi üretiminin planlandığı serada her mevsim kullanılabilecek salon bitkileri, mevsimlik çiçek ve peyzaj ürünleri de yer alacak.