Beypazarı'nda yeni mesire alanı yapılacak - Son Dakika
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Beypazarı'nda yeni mesire alanı yapılacak

05.03.2022 17:47
Beypazarı'nda yeni mesire alanı yapılacak

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçeye yeni bir mesire alanı kazandıracaklarını söyledi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçeye yeni bir mesire alanı kazandıracaklarını söyledi.

Tuncer Kaplan, ilçedeki eski çöplüğün başka bir alana taşınmasının ardından bölgede incelemelerde bulundu.

Kaplan, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, bölgenin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mesire alanı olarak ilan edildiğini belirtti.

İlçeye çok yakın bir alanda mesire yeri kazandırmak için hemen harekete geçtiklerini kaydeden Kaplan, "Burası oldukça da ferah mekanlara ve manzaraya sahip bir yer. Belediye olarak bu alanı kiralayıp, mesire alanı yapım çalışmalarını hemen başlatacağız." dedi.

Kaplan, mesire alanı olarak ilan edilen bölgenin 45 hektarlık alana sahip olduğunu ve alanda çam ağaçlarının bulunduğunu da aktardı.

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Tuncer Kaplan, Beypazarı, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda yeni mesire alanı yapılacak - Son Dakika


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