Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde sonbahar renkleri
Son Dakika Güncel Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde sonbahar renkleri

Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde sonbahar renkleri

6 saat önce

Beypazarı'nın yüksek kesimlerdeki yaylalarında ağaçlar sonbahar renklerine büründü.

Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde sonbahar renkleri, System.String[]

Beypazarı'nın yüksek kesimlerdeki yaylalarında ağaçlar sonbahar renklerine büründü.

İlçeye bağlı bin 500 rakımlı Karagöl Yaylası ve bin 500- bin 700 rakımlı Eğriova Yaylası, çeşitli doğa sporlarına elverişli yerler arasında bulunurken, göl kenarında da çadır kampı yapabilme imkanı sunuyor.

Doğa yürüyüşü tutkunlarının da uğrak yerleri arasında yer alan yaylalar, sonbahar renklerine büründü.

Yeşil, turuncu, sarı renklerin hakim olduğu ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

Yayla sakinlerinden Hasan Doğan, Kozalan Yaylası'ndaki kavakların renk cümbüşüne büründüğünü ve gerçekten görülmeye değer manzaraların ortaya çıktığını söyledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı
Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı Furkan Vakfı'nın eylemine polisin biber gazı ve joplu müdahalesi sosyal medyada tepki gördü AK Partili eski bakan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi yönetimine girince parti içinden sert eleştiriler geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 21:45:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde sonbahar renkleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]