Son Dakika Haberleri: Beyşehir Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni

Beyşehir Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni

4 dakika önce

Beyşehir'de belediye başkanlığına seçilen Adil Bayındır, düzenlenen devir teslim töreninin ardından yeni görevine başladı.

Beyşehir Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni, System.String[]
Beyşehir'de belediye başkanlığına seçilen Adil Bayındır, düzenlenen devir teslim töreninin ardından yeni görevine başladı.


Beyşehir gerçekleştirilen törende eski Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçenin mührünü yeni Başkan Bayındır'a teslim etti.

Özaltun, yeni görevinde başarı dileyerek koltuğunu devrettiği Bayındır'a çiçek takdim etti.


Beyşehir Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen devir teslim töreni sırasında dışarda toplanan kalabalığa hitab eden Başkan Bayındır, kendisine 4'üncü kez belediye başkanlığı görevine layık gören hemşerilerine teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, hizmet binası önünde kurban kesildi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, daha sonra makam odasında geçerek tebrikleri kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:10 Kaynak: AA
Güncel
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